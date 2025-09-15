Che beffa | con la T-shirt griffata Bella ciao e i soliti slogan in tasca un gruppetto dem inscena la protesta a Valditara | la gente insorge e li caccia
L’ennesima sgradevole sceneggiata, il solito look, le medesimi slogan: come da copione e da annuncio della vigilia dai Giovani democratici delle Marche, oggi pomeriggio è andata in scena la contestazione “sponsorizzata”. Destinatario della protesta il ministro Giuseppe Valditara, arrivato in provincia di Fermo per incontrare le scolaresche in occasione dell’inizio dell’anno scolastico. Una tappa, quella del titolare del dicastero dell’Istruzione e del Merito, presa di mira e osteggiata dalle forze di centrosinistra guidate da Chiara Croce, candidata dem, e dall’ex consigliera regionale dem Letizia Bellabarba (con tanto di t-shirt con scritto Bella Ciao). 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Che beffa: con la T-shirt griffata Bella ciao e i soliti slogan in tasca un gruppetto dem inscena la protesta a Valditara: la gente insorge e li caccia.