Il presunto killer Charlie Kirk ha scritto che aveva «l'opportunità di eliminare» l'influencer conservatore e «la coglierò al volo». Lo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Charlie Kirk, JD Vance: «Far crescere il suo movimento». Il killer scrisse: «Ho l'opportunità di eliminarlo, la coglierò»