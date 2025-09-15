U n trailer che trasuda follia, una storia che mescola realtà e incubo: Monster: La storia di Ed Gein promette di essere la stagione più disturbante mai realizzata da Ryan Murphy e Ian Brennan. Dal 3 ottobre 2025 su Netflix, la serie porta lo spettatore nelle campagne gelide del Wisconsin anni ’50, dove l’orrore prende forma dietro le mura fatiscenti di una fattoria. Qui, Ed Gein conduceva un’esistenza apparentemente normale, mentre in realtà costruiva un regno di terrore destinato a ossessionare la cultura pop per decenni. "Monsters": attori e personaggi reali della serie Netflix. guarda le foto Monster: la storia di Ed Gein, la serie Netflix sull’uomo che ha ispirato l’horror moderno. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Charlie Hunnam sarà Ed Gein, il serial killer che ha ispirato i mostri più celebri del cinema horror