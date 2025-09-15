Charlie Hunnam parla di un serial killer definito ‘gentile’ nella nuova serie Netflix
la controversia intorno alla descrizione di ed gein da parte di charlie hunnam. Il noto attore Charlie Hunnam ha suscitato reazioni contrastanti dopo aver definito il serial killer Ed Gein come “gentile” in vista della sua partecipazione a una nuova serie Netflix. La dichiarazione ha immediatamente attirato l’attenzione, generando un acceso dibattito sui social media e tra gli appassionati di criminologia. il ruolo di charlie hunnam in “monster: the ed gein story”. Charlie Hunnam sarà protagonista nella prossima stagione della serie antologica creata da Ryan Murphy, dedicata alle figure più inquietanti e disturbate della storia criminale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
