Charlie Hunnam è il serial killer Ed Gein nell' inquietante trailer della stagione 3 di Monster

Netflix ha condiviso il trailer della nuova stagione del progetto antologico in cui si esplorerà la terrificante storia dell'assassino che ha ispirato Psycho. Arriverà il 3 ottobre 2025 la stagione 3 della serie antologica Monster, creata da Ryan Murphy e Ian Brennan, e il trailer anticipa le prime inquietanti e disturbanti scene delle puntate con star Charlie Hunnam nel ruolo di Ed Gein. Il progetto accompagnerà infatti gli spettatori nella mente e nella vita del killer che ha ispirato anche il cinema durante la creazione di progetti cult come Psycho. Cosa racconterà Monster: La storia di Ed Gein Nel video pubblicato online da Netflix si possono vedere alcune sequenze della stagione con al centro Ed Gein che, negli anni '50 in Wisconsin, celava . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

