Champions League perché le italiane non vincono da 15 anni | il report parla chiaro
C’è un motivo ben preciso per cui le squadre del nostro campionato non vincono la Champions League da 15 anni or sono. Domani torneremo a sentire l’inno della Champions League. Ormai ci siamo: alle 18:45 tornerà a rotolare il pallone della coppa che tutti sognano di alzare a maggio. Fino a qualche stagione fa, le squadre a sognare la Coppa dalle Grandi Orecchie erano 32, mentre dallo scorso anno sono 36. Il motivo è legato al cambiamento della formula: addio ai gironi, sostituiti dalla league phase, la classifica unica. Da 15 anni a questa parte, però, le italiane sono andate solo vicine ad alzare il trofeo. 🔗 Leggi su Rompipallone.it
In questa notizia si parla di: champions - league
Equitazione, Lorenzo De Luca brilla con i Valkenswaard United nella Global Champions League del Principato di Monaco
Calcio femminile: definite le avversarie di Roma ed Inter per la fase preliminare di Champions League
I membri dell’EBU trasmetteranno in chiaro la UEFA Women’s Champions League 2025-2030
Tudor ?: «In Champions League si sfidano squadre che vengono da campionati diversi, che sono anche le migliori di quelle leghe. Le motivazioni saranno sicuramente alte» #JuveBVB #UCL - X Vai su X
All’esordio in Champions League 2025/26 l’Inter ritroverà una vecchia conoscenza: Davy Klaassen Un anno in nerazzurro, uno scudetto conquistato, poi il ritorno all’Ajax… e nel weekend ha già trovato il suo secondo goal in cinque presenze in questa sta Vai su Facebook
RTL 102.5 porta la Champions League nelle case degli italiani: radiocronache live di tutte le partite delle squadre italiane - 5 conferma la sua vocazione da protagonista dell’informazione sportiva: anche per la nuova stagione sarà la “casa” della UEFA Champions League in Italia, trasmettendo in radiocronaca integrale ... Riporta fm-world.it
Champions League, dove vederla su Sky, Prime Video e in chiaro su TV8: il programma tv - Tutte le info per la diretta tv e in streaming sui canali di Sky Sport, NOW e Amazon Prime Video. Si legge su fanpage.it