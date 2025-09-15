Champions League | Di Canio e Bucciantini analizzano l’Ajax la prossima rivale dell’Inter

Champions League, Di Canio in vista del match di Amsterdam: «L’Inter deve vincere, l’Ajax non è più quello di venti anni fa». A poche ore dalla sfida in Champions League tra Inter e Ajax, i principali esperti di Sky Sport hanno analizzato le caratteristiche della squadra olandese, che sarà l’avversario dei nerazzurri nella gara di mercoledì sera in Olanda. Dopo la sconfitta contro la Juventus, l’ Inter è chiamata a una reazione immediata per mantenere vive le ambizioni in Europa. Nel programma Al Club, condotto da Fabio Caressa, il giornalista Marco Bucciantini ha parlato dell’attuale Ajax: «Ha vinto 3-1 contro lo Zwolle, ma non è una partita che offre molte indicazioni. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Champions League: Di Canio e Bucciantini analizzano l’Ajax, la prossima rivale dell’Inter

Di Canio: “Napoli, in Champions puoi superare la prima fase ma occhio al doppio impegno: azzurri e Conte non ancora abituati!” - 94 ed attuale opinionista Sky Sport, ha rilasciato una ... Scrive ilnapolionline.com

