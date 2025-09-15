Centauro ricoverato a Careggi dopo un incidente con la moto
Un motociclista è rimasto ferito oggi pomeriggio, 15 settembre, in un incidente che si è verificato in via Turati ad Arezzo. L'uomo, 61 anni, è stato soccorso da auto-infermieristica, ambulanza della Misericordia di Subbiano ed elicottero Pegaso. Sul posto per i rilievi la polizia municipale. Il. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
In questa notizia si parla di: centauro - ricoverato
Camion carico di legname si ribalta e travolge uno scooter: ferito gravemente il centauro, ricoverato con l’eliambulanza. Il drammatico scontro alla periferia di Ceccano
Drammatico incidente stradale tra una moto ed un’automobile: il centauro sbalzato dal mezzo. E’ ricoverato in gravi condizioni. Si tratta del gestore di un bar di Latina
Un giovane centauro ha perso la vita in un violento scontro tra la sua moto e un’auto in via Cavallo. Ferito il conducente della vettura, ricoverato all’Ospedale del Mare #torredelgreco #incidentestradale #incidentemortale #morto #22enne #motocontroauto #no Vai su Facebook
Il motociclista è ricoverato alla Casa Sollievo della Sofferenza - X Vai su X
Centauro ricoverato a Careggi dopo un incidente con la moto; Scontro fra auto e moto: grave un cinquantenne ricoverato all’ospedale fiorentino di Careggi; Auto contro moto, grave un centauro.