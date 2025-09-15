Cecilia Rodríguez l’attesa entra nel vivo | come procede l’ultimo mese di gravidanza

Cecilia Rodríguez, l’attesa entra nel vivo: il nono mese di gravidanza tra emozioni e nuove prospettive. Per Cecilia Rodríguez il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. La modella e influencer argentina, amatissima dal pubblico italiano, è entrata nel nono mese di gravidanza: il periodo più intenso, delicato e carico di significati per ogni futura mamma. Con lei, passo dopo passo, ci sono il compagno Ignazio Moser e la sua famiglia, in particolare la sorella Belén, pronti ad accogliere la piccola Clara Isabel. Leggi anche Lorenzo Spolverato non sarà nel cast di un nuovo programma: la mossa Cecilia non ha mai nascosto le difficoltà affrontate negli anni precedenti: dietro l’immagine patinata dei social si cela una donna che ha desiderato a lungo diventare madre, superando momenti di frustrazione e tentativi andati a vuoto. 🔗 Leggi su 361magazine.com

