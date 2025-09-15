Catania capitale del Beach Soccer | presentata la World Winners Cup 2025

Cataniatoday.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è svolta questa mattina, nella Sala Giunta del Palazzo degli Elefanti, la conferenza stampa di presentazione della World Winners Cup, in programma dal 16 al 21 settembre al Lido Blu della Playa di Catania. L’evento, organizzato dalla Beach Soccer World Wide in collaborazione con la Domusbet.tv. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: catania - capitale

Catania avvia ufficialmente la candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2028

Catania capitale del pattinaggio: oltre 200 giovani atleti al Trofeo nazionale “Tiezzi”

Capitale della Cultura 2028, da Ancona a Catania: ecco i 24 avversari di Forlì-Cesena

Catania capitale del Beach Soccer: presentata la World Winners Cup 2025; Alghero capitale italiana del beach soccer: e il sogno è un'Arena fissa; Tirrenia accoglie il beach soccer.

Catania capitale del Beach Soccer: presentata la World Winners Cup 2025 - tv Catania BS, vedrà sfidarsi 36 club (24 maschili e 12 femminili) provenienti da quattro continenti ... Come scrive cataniatoday.it

catania capitale beach soccerBeach soccer, l'Italia del catanese Fabio Sciacca campione d’Europa: battuta la Spagna 8-5 a Viareggio - Grande soddisfazione per il traguardo raggiunto dalla nazionale, il cui capitano è ben conosciuto alle falde dell'Etna. Si legge su cataniatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Catania Capitale Beach Soccer