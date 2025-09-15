Cassano da il proprio consiglio: «Il 4-2-3-1 per cambiare l’Inter. Fuori Bastoni, Calhanoglu e Barella». Antonio Cassano ha espresso la sua opinione sul futuro della Inter e sul ruolo di Cristian Chivu, durante un intervento su Twitch a Viva el Fútbol. L’ex calciatore ha lodato le capacità del tecnico, definendolo un allenatore che, con il tempo, diventerà uno dei migliori. «Chivu è un allenatore fantastico, mi piace la sua idea di gioco, per come parla e sa di calcio. Diventerà un top», ha dichiarato Cassano, aggiungendo che l’allenatore nerazzurro ha le qualità per raggiungere livelli altissimi. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Cassano sull’Inter: «Chivu sarà un allenatore fantastico. Gli suggerisco questo modulo. E fa fuori 3 big»