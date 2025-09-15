Cassano su Tudor e l’Inter | Se inizia ad avere più coraggio questi risultati danno entusiasmo occhio alla Juve…

Cassano ha le idee chiare: «Tudor ha cambiato la partita, La credibilità la acquisti in campo e con i fatti». Intervenuto su Twitch a Viva el Futbol, Antonio Cassano ha analizzato il match tra Juventus e Inter e ha parlato delle dichiarazioni di Igor Tudor dopo la vittoria contro i nerazzurri. Secondo Cassano, le parole di Tudor sono inusuali nel panorama calcistico, ma riflettono la credibilità che il tecnico ha guadagnato con le sue scelte. «Il 95% degli allenatori al mondo non va a dire quello che ha detto Tudor, cioè che non meritava di vincere», ha dichiarato Cassano, sottolineando come una dichiarazione del genere sia rara nel mondo del calcio. 🔗 Leggi su Internews24.com

