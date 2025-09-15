Caso sospetto di Dengue a Pavia al via la disinfestazione | quando e dove sarà

È stato segnalato un caso sospetto di Dengue a Pavia. Per far fronte a tale situazione, il sindaco Michele Lissia ha emesso un'ordinanza per un intervento di disinfestazione e bonifica dell'area interessata. Ecco dove e quando sarà. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: caso - sospetto

West Nile in Campania, ultime notizie: un caso sospetto a Salerno e altri tre sul litorale casertano

Caso sospetto di Dengue: in Brianza scatta la disinfestazione straordinaria

Sospetto caso di Dengue: al via i trattamenti notturni in zona via Sant’Agostino

Negativo il caso sospetto di arbovirosi evidenziato in zona via Vivaldi. ? I trattamenti di disinifestazione già programmati per domani domenica 14 settembre sono annullati. Vai su Facebook

Caso sospetto di Dengue a Dervio, intervento di disinfestazione straordinaria https://lecconotizie.com/societa/mandello-societa/caso-sospetto-di-dengue-a-dervio-intervento-di-disinfestazione-straordinaria/… via @Lecco Notizie - X Vai su X

Caso sospetto di Dengue a Pavia, al via la disinfestazione; Caso sospetto di Dengue a Pavia, al via la disinfestazione: quando e dove sarà; Allarme malattie esotiche sul lago di Como: a Dervio un caso sospetto di Dengue.

Caso sospetto di Dengue a Pavia, al via la disinfestazione: quando e dove sarà - Per far fronte a tale situazione, il sindaco Michele Lissia ha emesso un'ordinanza per un intervento ... Lo riporta fanpage.it

Caso sospetto di Dengue a Pavia, al via la disinfestazione - Il sindaco Michele Lissia ha subito emesso un'ordinanza, per attuare la disinfestazione e la bo ... Riporta ansa.it