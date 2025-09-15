Caso Fratelli d’Italia a Prato interrogato Belgiorno Ha risposto alle domande è sereno

Prato, 15 settembre 2025 – È durato ore stamani l' interrogatorio in procura a Prato di Claudio Belgiorno, l'ex consigliere comunale pratese di Fratelli d’Italia, accusato di concorso nel reato di revenge porn e diffamazione ai danni di Tommaso Cocci, suo ex collega di partito e capogruppo nell'assemblea comunale: entrambi sino a qualche giorno fa erano entrambi in corsa nel collegio pratese per le elezioni regionali, finendo poi fuori dalla competizione. Il caso è quello delle lettere anonime contro Cocci, recapitate a numerosi esponenti politici e giornalisti, con diffusione di foto intime inviate dopo essere stato adescato on line. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Caso Fratelli d’Italia a Prato, interrogato Belgiorno. “Ha risposto alle domande, è sereno”

