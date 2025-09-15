Caso Dengue a Perugia l' ordinanza | le vie della bonifica anti-zanzara i divieti e gli obblighi dei residenti

La comunicazione delle autorità sanitarie di un caso di febbre Dengue - trasmesso dalla Zanzara Tigre - riscontrato in una residente a Perugia, di ritorno da un viaggio in aree a rischio, ha obbligato il comune ad emmmettere una ordinanza di bonifica per il 17 – 18 - 19 settmbre in queste aree. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

