Carri armati israeliani a Gaza City | Attacco con aerei artiglieria e droni

Le forze armate israeliane hanno intensificato l'operazione nella parte settentrionale della Striscia di Gaza, con l'ingresso dei carri armati a Gaza City, supportati da raid aerei, artiglieria e droni. Secondo fonti palestinesi locali, la manovra militare segna una nuova fase dell'invasione, con scontri in diversi quartieri urbani e l'obiettivo di colpire postazioni di Hamas. Parallelamente, emergono dettagli sull'attacco condotto da Israele in Qatar contro presunti leader di Hamas. Secondo fonti diplomatiche e militari, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu avrebbe informato in anticipo il presidente statunitense Donald Trump dell'operazione, avvenuta a Doha la scorsa settimana.

