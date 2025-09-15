Carri armati israeliani a Gaza City | Attacco con aerei artiglieria e droni
Le forze armate israeliane hanno intensificato l’operazione nella parte settentrionale della Striscia di Gaza, con l’ingresso dei carri armati a Gaza City, supportati da raid aerei, artiglieria e droni. Secondo fonti palestinesi locali, la manovra militare segna una nuova fase dell’invasione, con scontri in diversi quartieri urbani e l’obiettivo di colpire postazioni di Hamas. Parallelamente, emergono dettagli sull’attacco condotto da Israele in Qatar contro presunti leader di Hamas. Secondo fonti diplomatiche e militari, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu avrebbe informato in anticipo il presidente statunitense Donald Trump dell’operazione, avvenuta a Doha la scorsa settimana. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: carri - armati
Armi, cosa manca all'Italia? Scudo aereo, carri armati, addestramento: ecco perché siamo indietro
Zingaretti. “Dicono che Putin sta con i carri armati al confine”
Artiglieria e carri armati, la Polonia vuole diventare il nuovo “arsenale” della Nato
I media della Striscia di Gaza riferiscono che carri armati israeliani sono entrati in via Al-Jalaa, nel cuore di Gaza City. Contemporaneamente, sono stati segnalati attacchi con droni ed elicotteri Apach Segui gli aggiornamenti in diretta ? https://shorturl.at/5z4tI - X Vai su X
Tg2. . Ancora giovani vittime nei raid. Carri armati pronti a occupare #GazaCity. Media: "Hamas sposta gli ostaggi". A #Doha vertice straordinario dei Paesi arabi. Il #Qatar chiede sanzioni. Al #Tg2Rai ore 13,00 #15settembre - facebook.com Vai su Facebook
Al via l'invasione di Gaza City, tank IDF entrano in città: pesanti attacchi con droni ed elicotteri - Raid Idf anche sul campo profughi di Nuseirat; Guerra Israele, i carri armati dell'Idf sono entrati a Gaza City; Carri armati israeliani entrati a Gaza City, fonti: Attacco con aerei, artiglieria e droni.
Israele entra a Gaza City con i carri armati, cominciata l'invasione: attacchi anche con droni ed elicotteri - Si riunirà tra qualche ora a Doha un vertice straordinario dei Paesi arabi e musulmani convocato dopo l'attacco israeliano contro i negoziatori di Hamas nella capitale qatariota, in ... Riporta ilmessaggero.it
Gaza city sotto attacco, l'avanzata di carri armati, droni e elicotteri: cresce l’allarme per gli ostaggi - Lo riferiscono i media locali, secondo cui l’avanzata di terra sarebbe accompagnata da ... Si legge su gds.it