Caos sull’operazione Sentinella dell’Est | Roma smentisce l’intenzione di inviare jet Ma per la Nato l’Italia ha indicato di volersi aggiungere 

Su “ Sentinella dell’Est ”, la nuova operazione di deterrenza nei confronti della Russia targata Nato, al momento c’è una confusione totale. Poche ore dopo la notizia dell’ adesione italiana al progetto, data in esclusiva dal Corriere e confermata da Ansa, è arrivata la smentita del ministero della Difesa: « Non è ancora stata assunta alcuna decisione in tal senso». Nel frattempo però, nascosto in una nota del Comando militare dell’Alleanza atlantica, l’Italia viene apertamente citata come Paese che ha già «indicato di volersi aggiungere». La notizia e la smentita: «Mai neanche una richiesta ufficiale». 🔗 Leggi su Open.online