Campionato italiano di Drifting il club dorico Amici del Mare si laurea campione d' Italia
ANCONA – Primo posto assoluto per società al 13° Campionato Italiano Drifting. Un traguardo straordinario per il Club dorico Amici del Mare, frutto di un lavoro di squadra impeccabile, impegno, passione e tanta determinazione. La gara si è svolta nelle acque antistanti San Benedetto del Tronto a. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Fiumicino celebra i piloti del Campionato italiano Moto d’Acqua 2025 https://ilfaroonline.it/2025/09/15/fiumicino-celebra-i-piloti-del-campionato-italiano-moto-dacqua-2025/617924/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter… #news #notizie #cronaca - X Vai su X
Federazione Italiana Motonautica. . CAMPIONATO ITALIANO MOTO D’ACQUA “GRAND PRIX AQUABIKE CITTA’ DI FIUMICINO” domenica 14 pomeriggio Vai su Facebook
di drifting, vince Albarella Angler's - Il team veneto Albarella Angler’s Club ha primeggiato nel quarto Campionato italiano drifting per società: grande kermesse di pesca sportiva organizzata, lo scorso weekend, dal Circolo ... Secondo corriereadriatico.it
Auto. Fuschini è campione italiano drifting - Luca Fuschini (Ravenna) vince il Campionato Italiano Drifting 2023 Pro su Mazda RX7, battendo Alex Gritti (Bergamo) su Bmw Turbo. Segnala ilrestodelcarlino.it