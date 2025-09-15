Campania nuova era urbanistica | approvato il regolamento attuativo della legge sul territorio

È stato approvato oggi dal Consiglio Regionale il Regolamento attuativo della Legge regionale n.5 del 2024. Con questo voto si chiude il processo di riforma delle norme del Governo del Territorio della Regione Campania, iniziato con l’approvazione della Legge regionale 132022 sulla Rigenerazione. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Campania, nuova era urbanistica: approvato il regolamento attuativo della legge sul territorio

