Camion di bibite sprofonda in una voragine di 8 metri in Messico | il video è virale

Feedpress.me | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paura nel quartiere di Iztapalapa, il più popoloso di Città del Messico, dove un camion per la consegna di bibite è precipitato in una voragine profonda circa 8 metri, apertasi sull’asfalto. L’incidente è avvenuto nel distretto di Renovación. Il veicolo è rimasto bloccato in verticale, con la parte anteriore inghiottita nel cratere e il retro rivolto verso l’alto. Fortunatamente, l’autista. 🔗 Leggi su Feedpress.me

