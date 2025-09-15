Cambio alla guida del 4° Reggimento genio guastatori arriva il colonnello Pasquale Mannino

Si è svolta nella caserma Ciro Scianna, in corso Calatafimi, la cerimonia di avvicendamento al vertice del 4° Reggimento Genio Guastatori tra il colonnello Salvatore D’Angela e il subentrante Pasquale Mannino, parigrado, proveniente dallo Stato maggiore della Difesa. All’evento, svoltosi alla. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

