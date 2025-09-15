Cambiaso titolare in Juve Borussia Dortmund? Tudor ne parla così nella conferenza stampa della vigilia del match di Champions
Cambiaso titolare in Juve Borussia Dortmund? Tudor ha parlato così dell’esterno bianconero alla vigilia del match in programma domani sera. Alla vigilia del match di Champions League contro il Borussia Dortmund, Igor Tudor ha parlato della situazione di Andrea Cambiaso, uno dei giocatori fondamentali della Juve che ha vissuto un periodo di stop forzato causa squalifica. Il tecnico bianconero ha confermato che Cambiaso sta bene e che è pronto per tornare a disposizione, definendolo un “giocatore importante”. Le sue parole sono chiare: « Sta bene, è un giocatore importante, ci è mancato perché è importante, ci alza la qualità ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: cambiaso - titolare
Cambiaso torna titolare a sinistra? Tudor ha preso questa decisione: ci sono novità rispetto al Manchester City
Cambiaso titolare in Israele Italia? L’idea stuzzica Gattuso, ma dipende da un fattore: tutte le novità verso la sfida di domani sera
Joao Mario titolare o in panchina contro l’Inter? La decisione di Tudor: ecco come sostituirà lo squalificato Cambiaso
#Cambiaso torna titolare La scelta di #Tudor per la #UCL - X Vai su X
La formazione ufficiale della Juventus per il Derby d'Italia Confermata la probabile formazione con Kalulu esterno destro e McKennie esterno sinistro al posto dello squalificato Cambiaso. Koopmeiners sostituirà Conceição mentre davanti torna titolare - facebook.com Vai su Facebook
Da David a Cambiaso: come può cambiare la Juventus contro il Borussia Dortmund - Borussia Dortmund segnerà, con ogni probabilità, il ritorno in campo di Andrea Cambiaso. Come scrive ilbianconero.com
Cambiaso torna a disposizione di Tudor. La scelta del tecnico croato in vista dell’esordio in Champions League col Borussia Dortmund - Cambiaso torna a disposizione di Tudor per la sfida in programma domani sera all’Allianz Stadium contro il Borussia Dortmund: la decisione Dopo aver saltato le sfide contro il Genoa e l’Inter a causa ... Scrive juventusnews24.com