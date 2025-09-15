Cambiaso titolare in Juve Borussia Dortmund? Tudor ne parla così nella conferenza stampa della vigilia del match di Champions

Cambiaso titolare in Juve Borussia Dortmund? Tudor ha parlato così dell’esterno bianconero alla vigilia del match in programma domani sera. Alla vigilia del match di  Champions League  contro il  Borussia Dortmund,  Igor Tudor ha parlato della situazione di Andrea Cambiaso, uno dei giocatori fondamentali della  Juve  che ha vissuto un periodo di stop forzato causa squalifica. Il tecnico bianconero ha confermato che  Cambiaso  sta bene e che è pronto per tornare a disposizione, definendolo un “giocatore importante”. Le sue parole sono chiare: « Sta bene, è un giocatore importante, ci è mancato perché è importante, ci alza la qualità ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

