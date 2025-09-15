Cambiano come Montmartre e la città si trasforma in una galleria d' arte a cielo aperto

Domenica 21 settembre, il Comune di Cambiano si trasforma nel quartiere artistico di Parigi per ospitare la XXXVIII edizione di "Cambiano come Montmartre". L'evento, un'occasione di festa e creatività, vedrà spettacoli, musica e performance di arte partecipata per celebrare il legame tra arte e. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: cambiano - montmartre

Anche la musica dell'associazione Liceo Musicale di Rivarolo Canavese al servizio dell'arte per Cambiano come Montmartre - facebook.com Vai su Facebook

"Cambiano come Montmartre" trasforma la città tra performance e laboratori d'arte - Domenica 21 settembre la XXXVIII edizione porta il pubblico a confrontarsi con pittura, spettacoli e iniziative che esplorano il rapporto tra uomo e ambiente ... Segnala giornalelavoce.it