Calciomercato Inter trovato finalmente l’erede di Sommer? I nerazzurri sondano Caprile per il prossimo anno

Calciomercato Inter, trovato il sostituto di Sommer per la prossima stagione, Caprile è una delle opzioni per la porta nerazzurra. Secondo quanto riportato da Pasquale Guarro su X, l’ Inter sta monitorando attentamente Elia Caprile, portiere del Cagliari, come possibile rinforzo per la prossima stagione. Il giovane estremo difensore, cresciuto nel Bari e ora protagonista in Serie A con il club sardo, potrebbe rappresentare una delle alternative per il futuro della porta nerazzurra. Caprile ha iniziato la sua carriera nelle giovanili del Bari, dove si è fatto notare per le sue qualità fisiche e tecniche, mostrando già da giovane una grande attitudine tra i pali. 🔗 Leggi su Internews24.com

