Calciomercato Inter trovato finalmente l’erede di Sommer? I nerazzurri sondano Caprile per il prossimo anno

Internews24.com | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calciomercato Inter, trovato il sostituto di Sommer per la prossima stagione, Caprile è una delle opzioni per la porta nerazzurra. Secondo quanto riportato da Pasquale Guarro su X, l’ Inter sta monitorando attentamente Elia Caprile, portiere del Cagliari, come possibile rinforzo per la prossima stagione. Il giovane estremo difensore, cresciuto nel Bari e ora protagonista in Serie A con il club sardo, potrebbe rappresentare una delle alternative per il futuro della porta nerazzurra. Caprile ha iniziato la sua carriera nelle giovanili del Bari, dove si è fatto notare per le sue qualità fisiche e tecniche, mostrando già da giovane una grande attitudine tra i pali. 🔗 Leggi su Internews24.com

calciomercato inter trovato finalmente l8217erede di sommer i nerazzurri sondano caprile per il prossimo anno

© Internews24.com - Calciomercato Inter, trovato finalmente l’erede di Sommer? I nerazzurri sondano Caprile per il prossimo anno

In questa notizia si parla di: calciomercato - inter

Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 17 luglio 2025

Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 9 luglio 2025

Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 22 luglio 2025

Bonny-Inter, tutto fatto: martedì visite mediche e firma prima della partenza per gli USA per il Mondiale per club. I dettagli; Dal Marsiglia per 23 milioni il nuovo esterno per l'Inter; Inter, fine della telenovela per Sebastiano Esposito: andrà al Cagliari, le cifre dell'affare.

L’Inter piazza l’ultimo colpo di calciomercato: “Ecco chi prenderà” - L'Inter non si accontenta e punta a chiudere il suo mercato con un innesto importante. Da calciomercato.it

calciomercato inter trovato finalmenteAccordo per il trasferimento all’Inter: ha già firmato - I nerazzurri, infatti, hanno trovato l’accordo per il trasferimento del giovane classe 2009, Björn Darri Oddgeirsson. Scrive passioneinter.com

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Inter Trovato Finalmente