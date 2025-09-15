Calcio serie C sospiro di sollievo per il Grifo | Manzari sta bene
In mezzo al grigiore generale c'è una buona notizia per il Perugia. Che di questi tempi non è certamente poco.Il problema accusato ieri nel finale di partita da Giacomo Manzari non è grave: l'esterno offensivo, arrivato dal Bari negli ultimi giorni di mercato, è rimasto vittima di un leggero. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
In questa notizia si parla di: calcio - serie
“Pippo” Inzaghi inizia una nuova sfida nella serie B a capo di uno storico “Calcio”
Calcio serie C, Borras rassicura i tifosi del Grifo: "State sereni, saremo competitivi"
Calcio serie D. Poggibonsi a caccia di un portiere dopo l’addio di Pacini. I leoni potrebbero scommettere sul giovane Baracco
Serie A, Sassuolo-Lazio 1-0: primi punti per gli emiliani Roma-Torino 0-1, Atalanta-Lecce 4-1 e Pisa-Udinese 0-1 Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/09/campionato-calcio-serie-a-terza-giornata-2025-tutte-le-partite-h Vai su Facebook
Calcio Serie B: Padova-Frosinone 0-1. I biancoscudati di mister Andreoletti creano gioco, ma non concretizzano. Vengono così puniti dai laziali che difendono il vantaggio fino al termine. - X Vai su X
Calcio serie C, sospiro di sollievo per il Grifo: Manzari sta bene; La Triestina tira un sospiro di sollievo, presentata la domanda di iscrizione al campionato di Serie C; Sospiro di sollievo, la Triestina completato il deposito per l’iscrizione alla Serie C 2025/26.
Serie C, cambia la classifica: accolto il ricorso del Foggia. Deferite Rimini e Triestina, rischio stangata - In Serie C, il Foggia può finalmente tirare un sospiro di sollievo: prosciolto il club di Canonico, annullata la penalizzazione. Secondo sport.virgilio.it
Calcio serie C, il Grifo impatta a Gubbio. Il rammarico di Cangelosi: "Potevamo sfruttare meglio gli spazi" - Il tecnico è soddisfatto a metà della prestazione, ma evidenzia i progressi della squadra. Da perugiatoday.it