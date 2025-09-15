Calcio serie C sospiro di sollievo per il Grifo | Manzari sta bene

In mezzo al grigiore generale c'è una buona notizia per il Perugia. Che di questi tempi non è certamente poco.Il problema accusato ieri nel finale di partita da Giacomo Manzari non è grave: l'esterno offensivo, arrivato dal Bari negli ultimi giorni di mercato, è rimasto vittima di un leggero. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

