Calafiori a lezione di rimesse laterali dal guardalinee | il singolare episodio durante il match Arsenal-Nottingham Forest – Il video

Non si finisce mai di imparare. Certo non capita molto spesso, però, che a dare lezioni sia un arbitro a un calciatore. Ed è quello che è accaduto al difensore dell'Arsenal Riccardo Calafiori durante l'ultima uscita stagionale nella partita vinta per 3 a 0 contro il Nottingham Forest. In una fase di stallo durante il match, il difensore italiano si è avvicinato alla linea laterale ed è lì che il guardalinee ne ha approfittato per fargli una ramanzina sulla tecnica corretta per battere le rimesse laterali. La reazione di Calafiori. In un video ripreso dagli spalti, si vede l'arbitro mostrare ad ampi gesti fino a che punto sarebbe possibile spingersi prima di lasciare il pallone.