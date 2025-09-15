Caivano minaccia moglie e suocero durante festa comunione della figlia | scarcerato

Scarcerato l’uomo che aveva aggredito e minacciato di morte moglie e suocero durante la festa di comunione della figlia a Caivano. Difeso dall’avvocato Marco Spena del foro di Napoli, il 40enne si è presentato davanti al giudice per l’udienza di convalida. Il gip di Napoli Nord, accogliendo le richieste della difesa, ha disposto la sua . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Caivano, minaccia moglie e suocero durante festa comunione della figlia: scarcerato

In questa notizia si parla di: caivano - minaccia

Caivano, minaccia di morte moglie e suocero durante comunione della figlia: arrestato

“Giuro che ti do fuoco”, minaccia di morte la moglie alla prima comunione della figlia: marito arrestato a Caivano

Caivano: Minaccia di morte la moglie durante la cerimonia della prima comunione della loro figlia

Caivano: minaccia di morte la moglie durante la Prima Comunione della figlia, arrestato 40enne A Caivano un padre di 40 anni, ubriaco, ha minacciato di dare fuoco alla moglie e al suocero durante la Prima Comunione della figlia. I carabinieri lo hanno arr - facebook.com Vai su Facebook

Caivano, minacce alla moglie e al suocero durante la festa della prima comunione della figlia: scarcerato 40enne - Il gip di Napoli Nord ha rimesso in libertà il 40enne che circa una settimana fa a Caivano, in provincia di Napoli, è stato arrestato dai carabinieri durante il pranzo della ... msn.com scrive

«Ti do fuoco»: minaccia la moglie e il suocero durante la comunione della figlia a Caivano - Il sacramento della Prima Comunione rappresenta un evento unico e molto importante per ogni individuo che crede in certi valori ed è anche un momento di gioia e condivisione tra persone ... Scrive msn.com