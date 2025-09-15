Caivano accolto appello Procura Corte conti | da rifare processo a ex sindaco Antonio Falco e altri 5

Anteprima24.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti Si dovrà rifare il processo alla Corte dei conti per Antonio Falco, ex sindaco di Caivano, e per cinque ex assessori della giunta in carica dal 2010 al 2014. La seconda sezione giurisdizionale centrale d’appello, infatti, ha accolto il ricorso del procuratore regionale Antonio Giuseppone e dichiarato non prescritta l’azione per responsabilità sanzionatoria. Gli atti saranno così rimessi alla Corte dei conti della Campania, affinché in diversa composizione si pronunci sul merito. Il giudizio verte sul dissesto del Comune di Caivano, deliberato nel 2016. Un danno cui, secondo la Procura, avrebbero contribuito alcuni membri della vecchia giunta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

caivano accolto appello procura corte conti da rifare processo a ex sindaco antonio falco e altri 5

© Anteprima24.it - Caivano, accolto appello Procura Corte conti: da rifare processo a ex sindaco Antonio Falco e altri 5

In questa notizia si parla di: caivano - accolto

caivano accolto appello procuraStupri a Caivano, pochi giorni per la sentenza ai maggiorenni - Arriverà il prossimo 2 ottobre la sentenza nel processo d'appello per il 21enne Pasquale Mosca e il 23 Giuseppe Varriale. Segnala internapoli.it

Cuginette stuprate a Caivano, il 2 ottobre la sentenza di appello per i maggiorenni - Volge al termine il processo per i due giovanissimi imputati per gli stupri del 2023 al Parco Verde; in primo grado sono stati condannati a 13 e a 12 anni ... Da fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Caivano Accolto Appello Procura