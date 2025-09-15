Caivano accolto appello Procura Corte conti | da rifare processo a ex sindaco Antonio Falco e altri 5
Tempo di lettura: 2 minuti Si dovrà rifare il processo alla Corte dei conti per Antonio Falco, ex sindaco di Caivano, e per cinque ex assessori della giunta in carica dal 2010 al 2014. La seconda sezione giurisdizionale centrale d’appello, infatti, ha accolto il ricorso del procuratore regionale Antonio Giuseppone e dichiarato non prescritta l’azione per responsabilità sanzionatoria. Gli atti saranno così rimessi alla Corte dei conti della Campania, affinché in diversa composizione si pronunci sul merito. Il giudizio verte sul dissesto del Comune di Caivano, deliberato nel 2016. Un danno cui, secondo la Procura, avrebbero contribuito alcuni membri della vecchia giunta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
