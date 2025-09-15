Cagliari fiducia ritrovata dopo il successo sul Parma | ora c’è il Lecce e Pavoletti…

Cagliari, fiducia ritrovata dopo il successo sul Parma: ora testa al Lecce. Le ultimissime su Pavoletti Dopo la tanto attesa prima vittoria stagionale, il Cagliari può guardare al futuro con rinnovato ottimismo. Il 2-0 ottenuto alla Unipol Domus contro il Parma ha dissipato le prime ombre di crisi e regalato una ventata di entusiasmo all’ambiente . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Cagliari, fiducia ritrovata dopo il successo sul Parma: ora c’è il Lecce e Pavoletti…

