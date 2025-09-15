Cadono blocchi di cemento sui binari dall'A8 | treni sospesi sulla linea Milano-Varese
Alcuni blocchi di cemento sono caduti da un cantiere sull’autostrada A8, finendo sui binari sottostanti. Per motivi di sicurezza, le forze dell’ordine hanno disposto l’immediata sospensione della circolazione ferroviaria lungo la tratta compresa tra Castellanza (Varese) e Rescaldina (Milano) a partire dalle ore 17:15 di questo pomeriggio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
