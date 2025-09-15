Cadavere vicino ai binari treni bloccati tra Venezia e Verona

Pomeriggio difficile sui binari ferroviari del Veneto. Dalle 15.10 sono in corso accertamenti dell'autorità giudiziaria nel tratto tra Padova e Grisignano di Zocco, a causa del ritrovamento di un cadavere. Il tratto di ferrovia è stato chiuso e la circolazione sospesa. E da ormai oltre due ore. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Il cadavere di un 21enne ritrovato nei campi vicino all’A1 nel Lodigiano: ucciso a colpi di pistola

Cadavere trovato nei campi vicino l'A1 a Pieve Fissaraga a Lodi, morto 21enne marocchino: ipotesi omicidio

Cadavere di un 21enne nei campi vicino all’A1 nel Lodigiano

GIOIOSA JONICA | Cadavere scaricato in strada: eseguita l’autopsia. Il giallo vicino alla soluzione? https://gazzettadelsud.it/?p=2093248 - facebook.com Vai su Facebook

Arrone (Terni), cadavere di una donna trovato sepolto vicino a un’abitazione. Mistero su cause e identità http://dlvr.it/TMYvdS ? #Arrone - X Vai su X

Cadavere vicino ai binari, treni bloccati tra Venezia e Verona - Il rinvenimento tra Padova e Grisignano di Zocco fa sospendere la circolazione, nelle stazioni del veneziano è il caos, treni cancellati in sequenza o deviati verso Bologna ... Secondo veneziatoday.it

Incendi vicino ai binari, disagi treni a Prato e a Grosseto - Due incendi di vegetazione vicino ai binari di linee ferroviarie in Toscana hanno causato nel pomeriggio il blocco temporaneo della circolazione dei treni. Secondo ansa.it