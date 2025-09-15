Cadavere sui binari tra Padova e Grisignano | ritardi e treni cancellati sulla linea Milano-Venezia

Non sono ancora note le generalità della vittima. Tanti ritardi e treni cancellati. L’autorità giudiziaria si trova a Mestrino per i rilievi. Trenitalia avvisa i viaggiatori con un avviso tutti i treni che hanno subito variazioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Cadavere vicino ai binari, treni bloccati tra Venezia e Verona - Il rinvenimento tra Padova e Grisignano di Zocco fa sospendere la circolazione, nelle stazioni del veneziano è il caos, treni cancellati in sequenza o deviati verso Bologna ... Scrive veneziatoday.it