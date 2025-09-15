Cacciatore parla | L’Inter ha dominato tutta la gara con la Juve Errore imperdonabile di Bastoni

Cacciatore sulla sfida con la Juve: «L’Inter meritava di vincere, ma l’errore di Bastoni ha cambiato tutto». Ospite di TvPlay, l’ex difensore Fabrizio Cacciatore ha analizzato la sconfitta dell’ Inter contro la Juventus nell’ultima giornata di campionato. Nonostante la prestazione dominante della squadra di Cristian Chivu, Cacciatore ha sottolineato un errore decisivo da parte di Alessandro Bastoni, che ha influenzato pesantemente il risultato finale. «L’Inter ha dominato tutta la gara con la Juventus. Da Bastoni errore imperdonabile, uno come lui non può fare quel fallo con l’uomo girato di spalle in quella zona di campo», ha dichiarato Cacciatore, facendo riferimento al fallo che ha portato al calcio di rigore per i bianconeri. 🔗 Leggi su Internews24.com

