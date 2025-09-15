Bullismo e suicidio | Valditara annuncia ispezioni e denuncia l’abuso dei social
La tragica morte di Paolo, quindicenne di Latina, riporta al centro il tema del bullismo scolastico e del suo legame con i social network. Il ministro Giuseppe Valditara annuncia ispezioni negli istituti frequentati dal ragazzo, mentre la Procura indaga per istigazione al suicidio e analizza i cellulari di compagni e coetanei. Le denunce della famiglia . .it. 🔗 Leggi su Scuolalink.it
Bullismo e tragedia a Latina: la lettera del fratello di Paolo al Governo dopo il suicidio del 15enne
Ragazzo suicida a Santi Cosma e Damiano, il Ministro annuncia ispezioni nelle scuole - Ieri i funerali del 15enne, la Procura analizza il pc e le denunce per bullismo presentate tre anni fa dai genitori ... Scrive latinaoggi.eu
