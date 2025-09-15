Bullismo e odio politico un mostro a due teste tra i banchi Dopo il 15enne suicida Valditara inflessibile | la legge c’è va applicata

L’odio e la violenza verbale oltre che fisica sono i due volti di un mostro che sembra allungare sempre di più i suon tentacoli tra i giovani, sguazzando nell’orrore e nell’indifferenza. Una invisibile, quanto tangibile creatura a due teste che, dal bullismo sui coetanei alle aggressioni ai professori, passando per le molteplici forme di ostilità ideologica che diventa violenza politica esercitata in vari modi nelle manifestazioni studentesche popolate da attivisti e collettivi con tanto di infiltrati, serpeggia tra i banchi con conseguenze spesso tragicamente irreversibili. Come dimostra, purtroppo, il dramma del 15enne che in provincia di Latina si è impiccato in casa alla viglia del ritorno in classe. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Bullismo e odio politico, un mostro a due teste tra i banchi. Dopo il 15enne suicida Valditara inflessibile: la legge c’è, va applicata

Stop al bullismo e alla violenza sui social! Da oggi in poi, bloccherò chiunque non saprà tenere un comportamento civile, anche nel dissenso. Non dobbiamo consentire all'odio di cibarsi nelle nostre case!

Valditara: "Clima di odio e violenza politica? La scuola ha un ruolo chiave nel coltivare il rispetto" - Il bullismo mi rattrista e mi sta particolarmente a cuore. Da tg.la7.it

Il bullismo e la storia di Paolo. La legge c'è, ma le protezioni spesso non bastano - Il suicidio di un ragazzo nel paesino di Santi Cosma e Damiano riapre il tema del bullismo, specie a scuola. huffingtonpost.it scrive