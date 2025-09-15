Bucciantini | Modric? Adesso c’è un giocatore che riconnette i tifosi alla storia

Il giornalista sportivo Marco Bucciantini, intervenuto durante il solito appuntamento con il 'Club' su SkySport, ha parlato di Modric. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Bucciantini: “Modric? Adesso c’è un giocatore che riconnette i tifosi alla storia”

In questa notizia si parla di: bucciantini - modric

IL PARERE - Bucciantini: "Bello vedere Modric nel nostro campionato, ma sarebbe stato meglio ammirarlo cinque anni fa" https://ift.tt/vDZ2pGo - X Vai su X

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, il giornalista Marco Bucciantini, noto per la sua passione viola, ha espresso con chiarezza la sua delusione per le recenti scelte strategiche della Serie A, che ha puntato su diversi calciatori a fine carriera, spesso con Vai su Facebook

Bucciantini: "Modric riconnette i tifosi rossoneri alla loro storia: è un recupero di grandezza" - Marco Bucciantini nel Club di Sky Sport 24 ha commentato l'immensa prestazione di Luka Modric che ha regalato, con il suo primo gol in ... Da milannews.it