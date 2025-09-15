Buca nel manto stradale pericolo per pedoni e automobilisti | la denuncia
Buche nel manto stradale, pericolo per pedoni ed automobilisti. La segnalazione arriva da un nostro lettore, in via Giovani San Bartolomeo: “Da qualche mese sono stati fatti i lavori della rete fognaria la strada ma in alcuni punti inizia a cedere, causando dei fori profondi e pericolosi e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Cede la strada in via dei Giardini, interviene la Polizia Locale Il cedimento improvviso provoca una buca sul manto stradale Cede un pezzo di strada e si forma una buca in via dei Giardini ad Aprilia. Il cedimento improvviso si è verificato ieri… - X Vai su X
Attenzione SS586 al km 63, all'inizio dell'abitato di Prati di Mezzanego, prestare attenzione. Instaurato senso unico alternato per i lavori di ripristino di una buca presente sul manto stradale. Il transito è gestito da semaforo. Vai su Facebook
Cede la strada in via dei Giardini, interviene la Polizia Locale - Il cedimento improvviso si è verificato ieri mattina apoco dopo il ponte di via Baracca, nelle vicinanze dell’uscita per via ... Riporta latinaoggi.eu
Strade colabrodo a Misterbianco: sprechi e pericoli in via Amenano - Ci troviamo nel territorio di Misterbianco (Lineri), in via Amenano, dove il manto stradale è ridotto in condizioni pessime dopo vari tentativi di chiudere le buche. Scrive lasicilia.it