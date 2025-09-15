Buca nel manto stradale pericolo per pedoni e automobilisti | la denuncia

Salernotoday.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Buche nel manto stradale, pericolo per pedoni ed automobilisti. La segnalazione arriva da un nostro lettore, in via Giovani San Bartolomeo: “Da qualche mese sono stati fatti i lavori della rete fognaria la strada ma in alcuni punti inizia a cedere, causando dei fori profondi e pericolosi e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: buca - manto

Buca nel manto stradale, pericolo per pedoni e automobilisti: la denuncia; Buca nel manto stradale, pericolo per pedoni e automobilisti: la denuncia; Cede la strada in via dei Giardini, interviene la Polizia Locale.

buca manto stradale pericoloCede la strada in via dei Giardini, interviene la Polizia Locale - Il cedimento improvviso si è verificato ieri mattina apoco dopo il ponte di via Baracca, nelle vicinanze dell’uscita per via ... Riporta latinaoggi.eu

buca manto stradale pericoloStrade colabrodo a Misterbianco: sprechi e pericoli in via Amenano - Ci troviamo nel territorio di Misterbianco (Lineri), in via Amenano, dove il manto stradale è ridotto in condizioni pessime dopo vari tentativi di chiudere le buche. Scrive lasicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Buca Manto Stradale Pericolo