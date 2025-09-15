Brucio apre la sua terza pizzeria a Roma Ecco come sarà la sede di Prati con teglia e scrocchiarella
Pizza e primi piatti romani consolidano la proposta dell’insegna già presente a Testaccio e Coppelle. La novità? La versione in teglia. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
In questa notizia si parla di: brucio - apre
la sede e per due Dove apre il nuovo Brucio? Scrivi la zona qui sotto nei commenti, tagga la persona con cui condividere la cena e poi... incrocia le dita! Verranno scelti 3 vincitori da Instagram e 3 vincit - facebook.com Vai su Facebook
Mazzoleni apre la sua terza galleria a Milano - Dopo Ropac, un’altra galleria annuncia l’apertura in autunno di uno spazio a Milano: è Mazzoleni di Torino, fondata nel 1986 da Giovanni e Anna Pia Mazzoleni come evoluzione della loro collezione ... Da ilsole24ore.com