Bremer confermato al centro della difesa per Juve Borussia Dortmund? Le ultime dalla Continassa lasciano pensare che… La decisione sul brasiliano
Bremer confermato al centro della difesa per Juve Borussia Dortmund? Ci sono novità sulla possibile formazione. Manca sempre meno al fischio d’inizio dell’esordio in Champions League della Juventus e le indiscrezioni sulle formazioni iniziano a farsi più precise. Secondo quanto riportato da Sky Sport, non ci sono dubbi sulla presenza di Bremer dal primo minuto nel match contro il Borussia Dortmund. Il difensore brasiliano, diventato un pilastro inamovibile della retroguardia bianconera, è una certezza per il tecnico Igor Tudor, che si affida alla sua solidità per iniziare il cammino europeo con il piede giusto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: bremer - confermato
Juventus, ultime da Herzogenaurach: Gonzalez out, Bremer confermato titolare
Il derby d'Italia Juventus-Inter arriva alla terza giornata sarà il test delle nuove strategie: Tudor punta su un attacco di lusso e il 4-2-3-1 sfruttando Bremer in difesa. Chivu deve rinnovare un gruppo anziano
Il #Liverpool conferma tutto: offerta monstre per #Bremer LE CIFRE
Juventus, come giocherà nella stagione 2025/2026: la probabile formazione; Bremer e Gatti, la Juventus contro i granata con i suoi ex; Probabili formazioni Juventus-Real Madrid, amichevole 3 agosto: Gatti confermato in difesa, Chiesa con uno tra Milik e Kean.
Juve Inter: Tudor ha scelto la sua difesa per il derby d’Italia, chi giocherà davanti a Di Gregorio per preservare l’imbattibilità della retroguardia! Ecco gli aggiornamenti - Juve Inter: Tudor ha scelto chi schierare in difesa per il derby d’Italia, ecco gli uomini davanti a Di Gregorio. Riporta juventusnews24.com
Sorpresa Bremer: addio alla Juventus, decisione presa - Il calciatore della Juve che ha preso meno voti è stato Khephren Thuram. Secondo calciomercato.it