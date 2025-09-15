Bremer confermato al centro della difesa per Juve Borussia Dortmund? Le ultime dalla Continassa lasciano pensare che… La decisione sul brasiliano

Bremer confermato al centro della difesa per Juve Borussia Dortmund? Ci sono novità sulla possibile formazione. Manca sempre meno al fischio d’inizio dell’esordio in Champions League della Juventus e le indiscrezioni sulle formazioni iniziano a farsi più precise. Secondo quanto riportato da Sky Sport, non ci sono dubbi sulla presenza di Bremer dal primo minuto nel match contro il Borussia Dortmund. Il difensore brasiliano, diventato un pilastro inamovibile della retroguardia bianconera, è una certezza per il tecnico Igor Tudor, che si affida alla sua solidità per iniziare il cammino europeo con il piede giusto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

