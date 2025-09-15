BPS finisce ufficialmente l' era Pedranzini | Andrea Casini nuovo presidente
Il Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Sondrio, riunitosi oggi dopo l’assemblea di rinnovo, ha segnato una svolta ai vertici dell’istituto. L'ex Unicredit Andrea Casini è stato nominato presidente, prendendo il posto di Pierluigi Molla. Ad affiancarlo Giuseppe Recchi come. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
In questa notizia si parla di: finisce - ufficialmente
Ultimissime Juve LIVE: su Nico Gonzalez c’è l’ombra lunga de La Liga proprio nel giorno in cui finisce ufficialmente la telenovela legata a Osimhen!
Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato! Tra poco apriremo le porte del nuovo store a Siracusa e non vediamo l’ora di accogliervi per vivere insieme questa nuova avventura. Ma non finisce qui… l’apertura è solo l’inizio di un percorso ricco di novità, - facebook.com Vai su Facebook
BPS, finisce ufficialmente l'era Pedranzini: Andrea Casini nuovo presidente.