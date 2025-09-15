BPS finisce ufficialmente l' era Pedranzini | Andrea Casini nuovo presidente

Sondriotoday.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Sondrio, riunitosi oggi dopo l’assemblea di rinnovo, ha segnato una svolta ai vertici dell’istituto. L'ex Unicredit Andrea Casini è stato nominato presidente, prendendo il posto di Pierluigi Molla. Ad affiancarlo Giuseppe Recchi come. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: finisce - ufficialmente

Ultimissime Juve LIVE: su Nico Gonzalez c’è l’ombra lunga de La Liga proprio nel giorno in cui finisce ufficialmente la telenovela legata a Osimhen!

BPS, finisce ufficialmente l'era Pedranzini: Andrea Casini nuovo presidente.

Cerca Video su questo argomento: Bps Finisce Ufficialmente Era