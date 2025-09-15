L’Italia della boxe ha incominciato ha incominciato un nuovo ciclo, il quadro federale è stato in parte rivisto, lo staff tecnico è cambiato, un riferimento come Irma Testa si è defilata (per sempre?) e si è deciso di fare a meno di Aziz Abbes Mouhiidine (due volte argento iridato). La spedizione ai Mondiali 2025 non è stata esaltante: la nota lieta è la medaglia di bronzo conquistata da Sirine Charaabi tra le 54 kg (tra l’altro battendo ai quarti la turca Akbas, argento alle Olimpiadi di Parigi 2024), ma sono anche arrivate diverse controprestazioni. La sconfitta ai quarti di finale di Diego Lenzi contro il cinese Bayikewuzi farà discutere per i due warning inflitti nel secondo round al nostro peso supermassimo, che sembrava in controllo del confronto e con la possibilità di entrare in zona medaglie. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Boxe, l’Italia deve ingranare nel nuovo ciclo olimpico: una medaglia mondiale e tante sconfitte premature