Boss in incognito | tutto quello che c’è da sapere sulla prima puntata

Tpi.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Boss in incognito: anticipazioni, quante puntate e streaming. Questa sera, lunedì 15 settembre 2025, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Boss in incognito, il programma tv che quest’anno vede alla conduzione Elettra Lamborghini. Sarà lei a raccontare le storie dei boss che hanno deciso di affrontare la sfida di lavorare per una settimana insieme ai loro dipendenti sotto mentite spoglie. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni prima puntata. Nel corso delle puntate, ciascuna dedicata a realtà aziendali italiane d’eccellenza, i boss non saranno gli unici ad andare in incognito e a camuffarsi, assumendo una nuova identità. 🔗 Leggi su Tpi.it

boss in incognito tutto quello che c8217232 da sapere sulla prima puntata

© Tpi.it - Boss in incognito: tutto quello che c’è da sapere sulla prima puntata

In questa notizia si parla di: boss - incognito

COLPO DI SCENA! BOSS IN INCOGNITO: UNA CELEBRE DONNA AL POSTO DI MAX GIUSTI

BOSS IN INCOGNITO: ELETTRA LAMBORGHINI SI SDOPPIA NEL DOCUREALITY DI RAI2

COLPO DI SCENA! BOSS IN INCOGNITO: UNA CELEBRE DONNA AL POSTO DI MAX GIUSTI

boss incognito tutto c8217232Boss in Incognito: cosa sapere della nuova edizione del docu-reality condotto da Elettra Lamborghini - Boss in Incognito, tutto ciò che c'è da sapere sul docu- Secondo cinematographe.it

boss incognito tutto c8217232Boss in incognito torna su Rai 2 dal 15 settembre con Elettra Lamborghini - reality Boss in incognito, con una novità: alla conduzione c'è Elettra Lamborghini. Lo riporta gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Boss Incognito Tutto C8217232