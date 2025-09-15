Borussia Dortmund nei guai | Kovac perde un titolarissimo per la sfida di domani contro la Juventus Non è stato convocato

Borussia Dortmund nei guai: Kovac perde un titolarissimo per la sfida in programma domani sera allo Stadium contro la Juve. Non è stato convocato. Il Borussia Dortmund si prepara alla sfida di Champions League contro la Juventus, ma dovrà fare a meno di Aaron Anselmino, che non è stato convocato per la trasferta a Torino. L’infortunio muscolare subito dal difensore argentino ha impedito la sua partecipazione alla partita di domani, un’assenza che potrebbe complicare i piani di  Niko Kova?  per il match. La notizia dell’assenza di  Anselmino  arriva poco prima della partita, in un momento delicato per il  Borussia Dortmund, che dovrà affrontare la  Juve  con una squadra che, già priva di alcuni giocatori, perde ora un altro elemento importante. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

