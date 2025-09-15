Le parole di Ivano Bordon, ex Inter, sulla prestazione negativa di Yann Sommer contro la Juventus. Tutti i dettagli in merito. L’ultimo Juve – Inter ha regalato emozioni e colpi di scena, ma è stato anche un derby d’Italia che ha visto protagonisti in negativo i due portieri: Yann Sommer per l’Inter e Michele Di Gregorio per la Juventus. La prestazione di Sommer, in particolare, è stata sotto gli occhi di tutti, con errori evidenti che hanno suscitato critiche pesanti nei suoi confronti. Tuttavia, nemmeno il portiere bianconero è riuscito a scampare dalle critiche, nonostante le disattenzioni evidenti nella gestione dei palloni e nella lettura di alcune situazioni di gioco. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bordon difede Sommer: « Chi vuole il cambio fa discorsi da Bar Sport, è ingiusto»