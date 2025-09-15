Boom di vendite per la maglietta indossata da Charlie Kirk quando è stato ucciso | Prezzi stracciati

Today.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una scritta nera, Freedom (libertà, ndr), su una maglietta bianca. Quando è stato ucciso Charlie Kirk indossava una t-shirt di questo tipo. Così semplice da riprodurre che decine di negozi e-commerce l'hanno imitata per rispondere alle ingenti richieste del pubblico online. Secondo il New York. 🔗 Leggi su Today.it

