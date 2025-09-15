Bonus barriere architettoniche | in scadenza il 75% di sconto sui lavori

Corsa contro il tempo per chi sta pensando di rendere più accessibile la propria casa o ufficio o condominio. Mancano poco più di tre mesi alla scadenza del bonus barriere architettoniche e con esso rischia di sparire la possibilità di ottenere una detrazione fiscale record del 75% per ascensori, montascale, rampe e piattaforme elevatrici. Si ha tempo fino al 31 dicembre 2025, salvo sorprese dell’ultima ora nella Legge di Bilancio. Per usufruire della detrazione al 75% basta rispettare alcune regole chiare su pagamenti, documenti e tempi. A fare la differenza sarà la data dei bonifici, non quella di fine lavori. 🔗 Leggi su Panorama.it

