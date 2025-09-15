Bonus Asilo Nido 2025: importanti aggiornamenti del 5 settembre 2025. Con la circolare INPS n. 123 del 5 settembre 2025, l’Istituto ha annunciato alcune novità sul bonus asilo nido valide a partire dal 2025. Le principali modifiche riguardano: l’ampliamento delle strutture educative che danno diritto al beneficio;. l’introduzione delle domande con validità pluriennale.. Strutture ammesse. Oltre ai tradizionali asili nido pubblici e privati, il contributo può essere richiesto anche per: micronidi (3–36 mesi);. sezioni primavera (24–36 mesi);. servizi integrativi come spazi gioco, servizi educativi domiciliari e centri per bambini e famiglie. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Bonus Asilo Nido 2025: requisiti, importo e come fare domanda *** Novità Importanti ***