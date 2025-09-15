Bonus Asilo Nido 2025 | requisiti importo e come fare domanda *** Novità Importanti ***

Gravidanzaonline.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bonus Asilo Nido 2025: importanti aggiornamenti del 5 settembre 2025. Con la circolare INPS n. 123 del 5 settembre 2025, l’Istituto ha annunciato alcune novità sul bonus asilo nido valide a partire dal 2025. Le principali modifiche riguardano: l’ampliamento delle strutture educative che danno diritto al beneficio;. l’introduzione delle domande con validità pluriennale.. Strutture ammesse. Oltre ai tradizionali asili nido pubblici e privati, il contributo può essere richiesto anche per: micronidi (3–36 mesi);. sezioni primavera (24–36 mesi);. servizi integrativi come spazi gioco, servizi educativi domiciliari e centri per bambini e famiglie. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

bonus asilo nido 2025 requisiti importo e come fare domanda novit224 importanti

© Gravidanzaonline.it - Bonus Asilo Nido 2025: requisiti, importo e come fare domanda *** Novità Importanti ***

In questa notizia si parla di: bonus - asilo

Bonus asilo nido, nuove regole INPS: più strutture ammesse e rinnovo automatico

Famiglie senza bonus asilo perché le strutture non hanno autorizzazione, il Comune precisa: "Competente è la Regione siciliana"

Il “bonus Zaia” per i disoccupati, fino a 700 euro al mese anche a pensionati e richiedenti asilo: così paga i corsi di italiano con i fondi dell’Europa

Bonus Asilo Nido 2025: tutte le novità; Bonus asilo nido 2025: quando arrivano i pagamenti?; BONUS ASILO NIDO: NOVITÀ 2025.

bonus asilo nido 2025Bonus asilo nido: cosa cambia per le famiglie secondo la nuova circolare INPS - Importanti novità per i genitori con bambini sotto i tre anni: dal 2026 il Bonus asilo nido cambierà volto. Da ilfattovesuviano.it

bonus asilo nido 2025Bonus asilo nido: le novità per il 2026, i requisiti e come fare la domanda - Novità relative al Bonus asilo nido 2026: più strutture coinvolte e rinnovo automatico della domanda su riconferma dei requisiti necessari. Lo riporta bimbisaniebelli.it

Cerca Video su questo argomento: Bonus Asilo Nido 2025