Bonelli | Salvini ha costruito carriera su violenza verbale e propaganda dell’odio
Roma, 15 set. (askanews) – “Ma davvero Salvini sì permette di dare lezioni di democrazia e di civiltà? Parliamo di un politico che ha costruito la sua carriera sulla violenza verbale e sulla divisione del Paese.È lui che ha insultato la magistratura parlando di tribunali come “centri sociali”. È lui che si è presentato a citofonare sotto casa di un ragazzo chiedendo: “Scusi, lei spaccia?”. È lui che ha definito i centri sociali “ritrovi di criminali, zecche rosse, comunisti delinquenti”. È lui che intonava cori come “Scappano anche i cani, stanno arrivando i napoletani”. Ed è lui che si è fatto fotografare con un mitra nel giorno di Pasqua 2019, con post dello spin doctor Luca Morisi che diceva: “Noi siamo armati e dotati di elmetto! Avanti tutta, Buona Pasqua!”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
