bonci riapre pizzarium il tempio della pizza in teglia raddoppia gli spazi

Gamberorosso.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

160 metri quadrati dedicati alla pizza in teglia più famosa d'Italia: il locale di via della Meloria a Roma ora è più grande e più bello. Ecco le foto e le novità. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

