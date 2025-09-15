Bonanni convinto | L’Inter non meritava di perdere contro la Juventus Non vedo una squadra in crisi

Bonanni torna sul Derby d’Italia: «L’Inter non è in crisi e segue Chivu. I gol subiti sono un problema per questa ragione.». Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Bonanni ha commentato la sconfitta dell’ Inter contro la Juventus, analizzando la prestazione della squadra nerazzurra. Secondo l’ex calciatore, nonostante il risultato finale, l’ Inter non avrebbe meritato di perdere contro i bianconeri, che hanno vinto grazie agli episodi, un aspetto sempre più presente nel calcio moderno. «Con la Juventus l’Inter non meritava minimamente di perdere. I bianconeri hanno vinto la partita con gli episodi, come spesso capita nel calcio moderno», ha dichiarato Bonanni, sottolineando come la squadra di Cristian Chivu abbia dominato il gioco, mantenendo il controllo del pallone e creando diverse occasioni. 🔗 Leggi su Internews24.com

